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Во дворе домов на ул. Мира продолжается благоустройство

8 августа в 10:55 218 просмотров

Жители домов № 25 и № 27 на улице Мира в Пензе собираются установить современную контейнерную площадку.

На своей странице в Facebook глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев рассказал, что проект планируется реализовать на условиях софинансирования: 70% - из городского бюджета, 30% - средства жителей.

«Это, на мой взгляд, — пример конструктивного взаимодействия. Главное, что инициатива исходит от самих граждан», — написал мэр.

Этот двор принимал участие в программе «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. Сейчас здесь есть все для комфортного проживания: современная детская площадка с мягким покрытием, заасфальтированные проезды и пешеходные дорожки, спортивные и игровые элементы, скамейки, однако на достигнутом горожане не останавливаются.

Ранее информагентство сообщало о том, что в Пензе завершаются работы по благоустройству дворов в рамках"Формирования комфортной городской среды". Из 35 объектов на 32-х подрядчики вышли на финишную прямую.


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