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На обучение пензенцев предпенсионного возраста выделят 34,2 млн рублей

8 августа в 11:55 184 просмотра
, которую провел зампред правительства Пензенской области Олег Ягов, обсудили вопросы обучения лиц предпенсионного возраста и трудоустройства инвалидов.

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На видеоконференции с представителями муниципалитетов, которую провел зампред правительства Пензенской области Олег Ягов, обсудили вопросы обучения лиц предпенсионного возраста и трудоустройства инвалидов.

«Национальный проект «Демография» должен быть внедрен в каждом муниципальном образовании Пензенской области. Индикативы, определенные на федеральном уровне, должны быть выполнены, необходимо обеспечить освоение средств федерального и регионального бюджетов в полном объеме», — подчеркнул зампред.

В пресс-центре облправительства отметили, что организация профобучения пензенцев предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» является одним из важнейших направлений работы служб занятости. На эти цели в 2019 году предусмотрено 34,2 миллиона рублей: 32,5 миллиона из федерального бюджета и 1,7 миллиона — из бюджета региона.

На сегодняшний день на профессиональное обучение направлено 847 граждан предпенсионного возраста, в том числе — 716 работающих пензенцев и 131 ищущий работу гражданин предпенсионного возраста. Закончили профессиональное обучение 614 человек.

«Акцентирую ваше внимание: необходимо консолидировать усилия муниципальных образований, работодателей, советов по делам инвалидов и всех заинтересованных структур по трудоустройству инвалидов», — обратился к участникам встречи министр труда Пензенской области Алексей Качан.

По состоянию на 1 августа в центры занятости в целях поиска работы обратились 1696 инвалидов, трудоустроено 1050 человек. В числе лидеров по трудоустройству — Бессоновский, Башмаковский, Камешкирский, Кузнецкий, Мокшанский, Пачелмский районы и город Пенза.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/175945/

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