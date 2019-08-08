В Пензенской области будут активнее развивать инклюзивную среду
Из домохозяйки — в бизнесвумен. Пензячки рассказали, как декрет изменил их жизнь
Стоимость яиц в магазинах Пензы выросла на 22%
Отзыв на книгу Зульфю Ливанели «История моего брата» (16+)
Наши новости
«Ростелеком» проверил решение по безопасности при обработке биометрии
Пензячка отсудила более 100 тысяч за неиспользованный отпуск
Башмаковский травматолог строит дом для семьи благодаря господдержке
Президент объявил пензячке благодарность
Детский омбудсмен помогла 19-летней маме вернуться в Пензу
Как повлияли капризы погоды на урожай пензенских дачников
На обучение пензенцев предпенсионного возраста выделят 34,2 млн рублей
Во дворе домов на ул. Мира продолжается благоустройство
Пензенца возмутил мусор на детской площадке на ул. Карпинского
Баталия за теплое место. У входа

Берега пензенских водоемов очистили от 116 кубометров мусора

8 августа в 12:07 192 просмотра

В девяти районах Пензенской области от бытового мусора очистили берега 12 рек. В экологических акциях приняло участие около 1100 человек.

По данным пресс-службы регионального минлесхоза, на сегодняшний день от мусора очищены берега рек Сура, Юловка, Колышлей, Машня, Чардымка, Уза, Мокша, Илимка, Ворона, Мичкасс, Сюверня, Мача на территории Городищенского, Колышлейского, Земетчинского, Лопатинского, Наровчатского, Неверкинского, Пачелмского, Тамалинского и Шемышейского районов и города Пензы. Общая протяженность территории — 81,2 км, собранный объем мусора составляет 116 куб. м.

В ведомстве отмечают, что берега и прилегающие акватории водных объектов очищали с апреля по октябрь текущего года года в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на территории Пензенской области.

Ранее информагенство «Пенза-Пресс» писало об антисанитарии на берегах Сурского водохранилища: из-за мусора, который оставляют после себя отдыхающие, зоны отдыха стали превращаться в большие помойки.

Фотография: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/3209/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...