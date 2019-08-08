Как повлияли капризы погоды на урожай пензенских дачников

Начало лета в 2019 году выдалось сухим и жарким, затем пришел нетипичный для августа холод. Повлияли ли погодные условия на урожай дачников, рассказала председатель Союза садоводов России по Пензенской области Елена Храмцова.

Опытный садовод со стажем проводит на любимой даче практически все время. По ее словам, чего-то необычного из-за погоды не произошло. Елена Храмцова отметила, что засуха в начале сезона внесла некоторые негативные моменты, но вовремя начались дожди.

«Посадила редьку маргеланскую, ее поливай-не поливай — в жару солнышком подожгло, потом мошки налетели — всю съели. Тогда посадила другую грядку, сейчас дожди пошли, и она отживела.

Капуста тоже немножко нехорошо себя чувствовала, когда стояла жаркая погода. С появлением осадков пошла в рост. При засухе и огурцы, и помидоры нужно держать под укрывным материалом. У последних пыльца на жаре сгорает, опыления не происходит. Также садоводы знают, что огурчики перестают расти на прохладе, поэтому также нужно укрывать или держать их в теплице», — рассказала она.

Несмотря на капризы природы, этот год можно назвать ягодным: было много крыжовника, вишни, смородины. Однако слива начала рано осыпаться, падали даже еще зеленые плоды. Также в этом году, по словам Елены Храмцовой, — мало яблок.

«Картофеля немного, но он есть. Мало лука, правда, большой урожай чеснока. Тыквы маловато. Кабачки посадила разных сортов очень много, недавно их рост немного приостановился, но потом опять начался», — сказала председатель регионального Союза садоводов.

Елена Храмцова отметила, что у каждого дачника есть свои секреты по выращиванию овощных и плодовых культур, поэтому и урожай может быть разным.

Ранее мы писали, что в Пензенской области из-за июньской засухи погиб урожай на площади более 68 тысяч гектаров, более половины — это зерновые и зернобобовые культуры. Однако, по словам министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова, обеспечение населения продукцией сохранится в полном объеме.