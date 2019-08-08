Как повлияли капризы погоды на урожай пензенских дачников

Опытный садовод со стажем проводит на любимой даче практически все время. По ее словам, чего-то необычного из-за погоды не произошло. Елена Храмцова отметила, что засуха в начале сезона внесла некоторые негативные моменты, но вовремя начались дожди.
«Посадила редьку маргеланскую, ее поливай-не поливай — в жару солнышком подожгло, потом мошки налетели — всю съели. Тогда посадила другую грядку, сейчас дожди пошли, и она отживела.
Капуста тоже немножко нехорошо себя чувствовала, когда стояла жаркая погода. С появлением осадков пошла в рост. При засухе и огурцы, и помидоры нужно держать под укрывным материалом. У последних пыльца на жаре сгорает, опыления не происходит. Также садоводы знают, что огурчики перестают расти на прохладе, поэтому также нужно укрывать или держать их в теплице», — рассказала она.
Несмотря на капризы природы, этот год можно назвать ягодным: было много крыжовника, вишни, смородины. Однако слива начала рано осыпаться, падали даже еще зеленые плоды. Также в этом году, по словам Елены Храмцовой, — мало яблок.
«Картофеля немного, но он есть. Мало лука, правда, большой урожай чеснока. Тыквы маловато. Кабачки посадила разных сортов очень много, недавно их рост немного приостановился, но потом опять начался», — сказала председатель регионального Союза садоводов.
Елена Храмцова отметила, что у каждого дачника есть свои секреты по выращиванию овощных и плодовых культур, поэтому и урожай может быть разным.
Ранее мы писали, что в Пензенской области из-за июньской засухи погиб урожай на площади более 68 тысяч гектаров, более половины — это зерновые и зернобобовые культуры. Однако, по словам министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова, обеспечение населения продукцией сохранится в полном объеме.