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Детский омбудсмен помогла 19-летней маме вернуться в Пензу

8 августа в 12:27 224 просмотра
, а просить помощи было не у кого.

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Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова помогла молодой маме вернуться из Чебоксар в Пензу. У девушки есть малолетний ребенок, а просить помощи было не у кого.

Как сообщается на сайте детского омбудсмена в Пензенской области, в конце июля к Елене Столяровой обратился главный врач детской больницы Чебоксар. Он рассказал, что 19-летняя пензячка переехала в этот город с матерью еще в детстве. После этого у нее родились младшие брат и сестра, но мать не стала их воспитывать, дети попали в приют.

Молодая девушка родила ребенка вне брака, не имея регистрации в Чебоксарах. Отчим отказался ей помогать.

Елена Столярова совместно с минздравом Пензенской области организовала переезд мамы и ребенка в Пензу, где нашли близких родственников девушки, готовых взять ее к себе. Также ей подарили детскую кроватку, одежду для ребенка и для мамы, коляску. А специалисты социальных служб Городищенского и Камешкирского районов помогли доставить вещи и саму маму с ребенком к родственникам.


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