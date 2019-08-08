В Пензе на «Марсовом поле» впервые состоится лекторий профессора Сорбонны

В Пензе в четвертый раз состоится реконструкция военных сражений «Марсово поле» (0+), посвященная победе России в войне 1812 года.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов рассказал, что фестиваль впервые попал на сайт российского военно-исторического общества.

«Стоит особо отметить, что «Марсово поле» признали главным событием страны первой декады августа», — подчеркнул он.

В рамках фестиваля появились нововведения. Так, вечером 9 августа будет организован лекторий, который проведет основатель военно-исторического движения в России, единственный российский историк, получивший орден Почетного легиона, профессор университета Сорбонны, консультант исторических фильмов Олег Соколов.

Кроме того, пензенцы теперь смогут сфотографироваться с военными на Театральной площади. Для этого им необходимо прийти примерно в 17:10. В 17:30 начнется парад военно-исторических клубов. Облаченные в форму русских и французских полков начала 19 века участники проследуют в сквер Дениса Давыдова. После парада пензенцы смогут увидеть церемониал у памятника российскому военачальнику и поэту, герою Отечественной войны 1812 года Денису Давыдову.

Второй день фестиваля будет проходить в микрорайоне Шуист на поле, которое располагается в конце проезда Будищева. Олег Ягов сообщил, что уже на съезде с дороги будет стоять баннер с названием мероприятия, чтобы пензенцам было проще найти его. Кроме того, участникам и гостям «Марсового поля» будут бесплатно выдавать воду. Также на площадке фестиваля будут работать торговые точки, где можно будет купить еду, напитки и прочее.

Руководитель пензенского отделения военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчкаускас добавил, что на фестивале с 11:00 будут работать интерактивные площадки. Пензенцы смогут осмотреть выставку старинного оружия, побывать в школе юных артиллеристов, увидеть, как отливают оловянных солдатиков, и многое другое. На втором дне «Марсового поля» также будет работать фотозона.

Торжественное открытие праздника состоится в 12:00. Сама реконструкция боя начнется в 12:30.

«Мы покажем эпизод из сражения Афанасия Столыпина. Его подвиг отмечался и был известен на всю Россию, когда во время Бородинского сражения контузило командира роты, он возглавил свою артиллерию. Играть роль Столыпина будет гвардейский офицер, реконструктор», — пояснил Томас Янчкаускас.

Отмечается, что в фестивале примут участие члены военно-исторических клубов из 13 городов России. Олег Ягов подчеркнул, что «Марсово поле» — уникальное мероприятие.

«Не каждый регион готов проводить такие масштабные проекты», — подытожил он.

Вход на мероприятие — свободный.

Напомним, Пензенская область с проектом «Марсово поле» вошла в шорт-лист финалистов всероссийской профессиональной премии «События России».