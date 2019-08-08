«Дамате» увеличивает мощность проекта строящегося завода

В Нижнеломовском районе Пензенской области продолжается строительство завода по глубокой переработке мяса индейки «Дамате». Компания приняла решение об увеличении его мощности со 150 до 214 тонн в сутки.

Увеличение произойдет за счет добавления автоматизации, объем инвестиций в расширенный проект составит 6,9 млрд рублей. На заводе будут производить сыровяленые и вареные колбасы, ветчины и сосисочные изделия, а также готовые к употреблению полуфабрикаты.

Решение о строительстве завода по глубокой переработке мяса индейки было принято в конце прошлого года. Объект будет располагаться на одной площадке с заводом «Дамате» по убою и переработке мощностью 155 тысяч тонн в год. Площадь участка под строительство — более 9 гектаров, 2,5 из которых составляет площадь застройки.

В настоящее время завершено устройство фундаментов основного здания, на финишной прямой — строительство фундаментов комплекса инженерных сооружений. На 80% выполнен монтаж металлоконструкций основного здания, смонтировано 30% фасадных стеновых сэндвич-панелей. Также завершается монтаж кровли, продолжаются работы по устройству зоны приемки сырья.

Кроме того, готовность внутренних площадок и дорог, а также песчаного основания под плиту пола основного здания составляет более 50%. Скоро планируется начать работы по устройству внутренней канализации и возведению плиты пола с песчаным покрытием. В строительстве по состоянию на начало августа задействовано 120 рабочих и 15 единиц техники.

Завод возводят в рамках инвестиционного соглашения между «Дамате», правительством Пензенской области и АО «Россельхозбанк». Благодаря его вводу в эксплуатацию в регионе будет создано около 630 рабочих мест.