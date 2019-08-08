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Президент объявил пензячке благодарность

8 августа в 12:40 172 просмотра
, что жительнице Пензы объявили благодарность президента России Владимира Путина.

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Губернатор Иван Белозерцев сообщил в своем Twitter-аккаунте о том, что жительнице Пензы объявили благодарность президента России Владимира Путина.

Иван Белозерцев пояснил, что Лидия Обедкина трудится на предприятии «Росток». Ей объявили благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в сфере сельского хозяйства.

«Поздравляем!» — написал глава региона.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA/status/1159397715148713984/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbelozercevia

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