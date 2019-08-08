Президент объявил пензячке благодарность

Иван Белозерцев пояснил, что Лидия Обедкина трудится на предприятии «Росток». Ей объявили благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в сфере сельского хозяйства.
«Поздравляем!» — написал глава региона.
Труженице сельскохозяйственного предприятия «Росток» Лидии Обедкиной объявлена благодарность Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу с сфере сельского хозяйства. Поздравляем! #АмыизПензы pic.twitter.com/7A0jXtrhe4— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 8 августа 2019 г.