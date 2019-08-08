В Пензенской области будут активнее развивать инклюзивную среду
Из домохозяйки — в бизнесвумен. Пензячки рассказали, как декрет изменил их жизнь
Стоимость яиц в магазинах Пензы выросла на 22%
Отзыв на книгу Зульфю Ливанели «История моего брата» (16+)
Наши новости
Специалисты рассказали, какие профессии могут спровоцировать рак
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
В российской армии появятся подразделения антихакеров
В соцсети «ВКонтакте» появилась новая функция
Роскачество усомнилось в пользе готовых сухих завтраков
Личные данные пользователей Twitter сливались рекламщикам
Россиянам предложили включать летом отопление, если станет холодно
Расходы родителей на товары для школьников выросли
Российские школьники будут изучать конституцию в стихах
В России не будут увеличивать возраст продажи алкоголя

В Росстате сообщили о подорожании черного хлеба

8 августа в 12:48 148 просмотров

В России резко подорожал хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки. Эксперты связывают это с ростом цен на пшеницу и муку.

Согласно данным Росстата, которые приводит РБК, за первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Черный хлеб подорожал больше всего. В июне 2019 года хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки стоил 50,54 рубля за килограмм, что на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

Эксперты считают, что цены выросли из-за подорожания пшеницы и муки. В марте этого года в Российской гильдии пекарей и кондитеров сообщили, что по итогам года цены на хлеб первого и второго сортов могут подняться на 5−6%.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/хлеб-ржаной-чёрный-буханка-ломтик-1480741/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...