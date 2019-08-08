В Росстате сообщили о подорожании черного хлеба

В России резко подорожал хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки. Эксперты связывают это с ростом цен на пшеницу и муку.

Согласно данным Росстата, которые приводит РБК, за первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Черный хлеб подорожал больше всего. В июне 2019 года хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки стоил 50,54 рубля за килограмм, что на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

Эксперты считают, что цены выросли из-за подорожания пшеницы и муки. В марте этого года в Российской гильдии пекарей и кондитеров сообщили, что по итогам года цены на хлеб первого и второго сортов могут подняться на 5−6%.