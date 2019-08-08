В Пензенской области будут активнее развивать инклюзивную среду
Из домохозяйки — в бизнесвумен. Пензячки рассказали, как декрет изменил их жизнь
Стоимость яиц в магазинах Пензы выросла на 22%
Отзыв на книгу Зульфю Ливанели «История моего брата» (16+)
Наши новости
Пензячка отсудила более 100 тысяч за неиспользованный отпуск
Башмаковский травматолог строит дом для семьи благодаря господдержке
Президент объявил пензячке благодарность
Детский омбудсмен помогла 19-летней маме вернуться в Пензу
Как повлияли капризы погоды на урожай пензенских дачников
Берега пензенских водоемов очистили от 116 кубометров мусора
На обучение пензенцев предпенсионного возраста выделят 34,2 млн рублей
Во дворе домов на ул. Мира продолжается благоустройство
Пензенца возмутил мусор на детской площадке на ул. Карпинского
Баталия за теплое место. У входа

«Ростелеком» проверил решение по безопасности при обработке биометрии

8 августа в 14:07 38 просмотров
«Ростелеком» проверила созданное типовое решение по информационной безопасности для работы с Единой биометрической системой. Отчет о результатах исследования, которое по заказу «Ростелекома» провела лицензированная лаборатория ООО «КриптоПро», направили в ФСБ России.

" data-title="«Ростелеком» проверил решение по безопасности при обработке биометрии — Пенза-пресс, рунет за день">

Компания «Ростелеком» проверила созданное типовое решение по информационной безопасности для работы с Единой биометрической системой. Отчет о результатах исследования, которое по заказу «Ростелекома» провела лицензированная лаборатория ООО «КриптоПро», направили в ФСБ России.

На основании отчета после проведения экспертизы будет выдано заключение о соответствии типового решения «Ростелекома» требованиям согласованного ранее с ФСБ России системного проекта программно-аппаратного комплекса для обеспечения информационной безопасности при обработке биометрических данных. Отмечается, что это решение предоставит банкам возможность снизить расходы и значительно сократить время на выполнение требований по обеспечению информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой.

Единая биометрическая система позволяет банкам дистанционно обслуживать клиентов с помощью биометрических данных, логина и пароля от портала госуслуг. Безопасность сбора биометрической информации обеспечивают банки, регистрирующие граждан, безопасность хранения данных — оператор системы — компания «Ростелеком». Компания «КриптоПро» отвечает за криптографические средства защиты информации и анализ безопасности созданного решения. Внедрением типового решения занимаются авторизованные интеграторы, которые встраивают его в инфраструктуру банков.

«Процессы регистрации биометрических данных и получения аутентифицированного доступа с применением Единой биометрической системы основаны на сложном взаимодействии четырех разнородных участников: пользователя, банка, Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы. Центральным звеном взаимодействия выступает банк, который выполняет большую часть операций, производя их с использованием криптосредств высокого класса защиты KB/KB2. Разработчики «Ростелекома» создали эффективное и безопасное решение, которое позволит банкам по-настоящему надежно защитить данные пользователей», — сказал директор по информационной безопасности компании «КриптоПро» Станислав Смышляев.

«Решение «Ростелекома» как разработчика и оператора Единой биометрической системы позволит банкам полноценно выполнить требования регуляторов и сделать это в установленные законом сроки. Типовое решение компании готово к встраиванию в инфраструктуру банков и позволяет финансовым организациям взаимодействовать с Единой биометрической системой в полном соответствии с требованиями безопасности», — сообщил директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/illustrations/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7-%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-2771174/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...