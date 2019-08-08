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Башмаковский травматолог строит дом для семьи благодаря господдержке

8 августа в 13:19 126 просмотров
, в котором смогут проживать его многочисленные родственники. Это стало возможным благодаря господдержке.

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Травматолог Башмаковской районной больницы Тошпулат Угли Исроил строит дом в Пензенской области, в котором смогут проживать его многочисленные родственники. Это стало возможным благодаря господдержке.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, социальные выплаты на строительство жилья семья Исроил получила в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014−2017 годы и на период до 2022 года» госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014−2022 годы».

Исроил Тошпулат Угли уже три года оказывает медицинскую помощь по профилю «травматология» жителям Башмаковского района. Пациенты любят его за компетентность и доброжелательность.

Доктор окончил престижный Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино, где получил специальность «травматолог-ортопед», а затем отучился в Московской государственной медицинской академии, где получил сертификат, позволяющий заниматься врачебной деятельностью в России. Получив образование, он переехал в Пензенскую область.

Меры социальной поддержки, действующие в регионе, направлены на привлечение специалистов в отрасль. Это единовременные и компенсационные денежные выплаты, дополнительные ежемесячные стипендии студентам и врачам-ординаторам, компенсация оплаты за найм жилья. Ранее губернатор поручил ежегодно выделять из средств бюджета области на обеспечение жильем молодых врачей по 50 миллионов рублей.

Фотография: Скриншот - http://health.pnzreg.ru/news/5716/

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