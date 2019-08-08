Специалисты рассказали, какие профессии могут спровоцировать рак

Эксперты озвучили список профессий, которые со временем могут стать причиной рака, сообщает News.ru со ссылкой на НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова .

Так, ведущими профессиями по заболеваемости онкологией в России стали электрогазосварщик и электросварщик ручной сварки. Также основная доля «профессиональных» злокачественных новообразований в 2018 году была выявлена у работников обрабатывающих производств (76,47%), в том числе — в металлургии (41,18%), а также у занятых в строительстве (11,76%).

Эксперты отмечают, что рак, возникший на профессиональной почве, порой очень трудно диагностировать. Чаще всего он развивается незаметно, а когда пациент замечает изменения и обращается за помощью, его часто уже ничем не спасти.

Отмечается, что чаще всего «профессиональный» рак поражает бронхи и легкие (64,71%), на втором месте — злокачественные новообразования в желудке и гортани (по 11,76%), далее идет поражение почек и меланома (по 5,88%).