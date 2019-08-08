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Специалисты рассказали, какие профессии могут спровоцировать рак

8 августа в 13:27 112 просмотров
, которые со временем могут стать причиной рака, сообщает News.ru со ссылкой на НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.

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Эксперты озвучили список профессий, которые со временем могут стать причиной рака, сообщает News.ru со ссылкой на НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.

Так, ведущими профессиями по заболеваемости онкологией в России стали электрогазосварщик и электросварщик ручной сварки. Также основная доля «профессиональных» злокачественных новообразований в 2018 году была выявлена у работников обрабатывающих производств (76,47%), в том числе — в металлургии (41,18%), а также у занятых в строительстве (11,76%).

Эксперты отмечают, что рак, возникший на профессиональной почве, порой очень трудно диагностировать. Чаще всего он развивается незаметно, а когда пациент замечает изменения и обращается за помощью, его часто уже ничем не спасти.

Отмечается, что чаще всего «профессиональный» рак поражает бронхи и легкие (64,71%), на втором месте — злокачественные новообразования в желудке и гортани (по 11,76%), далее идет поражение почек и меланома (по 5,88%).


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