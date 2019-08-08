В минлесхозе сообщили, как будут бороться с мусором на берегах Сурского моря

В информационное агентство поступил официальный ответ регионального минлесхоза на запрос о свалках на берегу Сурского водохранилища, на которые накануне в Сети жаловалась пензячка .

Как отмечается в документе, подписанном замминистра Александром Ивановым, информация о нарушениях на берегу Сурского водохранилища направлена в адрес директоров двух лесничеств для принятия соответствующих мер. Однако в ведомстве не уточнили, в чем они будут заключаться и уведомят ли редакцию об их результатах.

Кроме того, будут усилены меры по пресечению нарушений лесного законодательства, в том числе — Правил санитарной безопасности в лесах. Правда, опять же, не конкретизируется, как именно.

Всего, по информации пензенского минлесхоза, с начала года в ходе рейдов на подведомственных им территориях было выявлено семь фактов нарушения законодательства, виновных привлекли к ответственности. Правда, как отмечается в документе, «штраф за нарушение Правил санитарной безопасности в лесах на физическое лицо составляет 500 рублей и не оказывает должного эффекта на граждан».

Также в ответе сообщается, что борьба с лесными свалками ведется в рамках программы «Очистим лес от мусора», в которой принимают участие около сотни волонтеров и работников лесхоза. С начала 2019 года их силами ликвидировали 25 свалок.

К сожалению, в ведомстве проигнорировали вопрос информагентства относительно того, установлены ли на берегах водоема таблички с призывами не мусорить, контейнеры и планируется ли их устанавливать в ближайшее время. Предложение пензячки о безвозмездной разработке социальной рекламной кампании по очистке берега Сурского водохранилища в случае поддержки со стороны властей также было оставлено без ответа.

Информагентство направило в ведомство дополнительный запрос с просьбой отреагировать на вопросы, информация по которым не была предоставлена, и сообщить об итогах очистки берега водохранилища в случае проведения рейда.

Ранее в пресс-службе регионального минлесхоза сообщили о том, что на берегах 12 пензенских водоемов убрали мусор, было вывезено 116 кубометров отходов. Однако Сурского водохранилища в списке не было.