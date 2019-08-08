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Пензячка отсудила более 100 тысяч за неиспользованный отпуск

8 августа в 13:55 100 просмотров
, чтобы вернуть компенсацию, положенную ей за неиспользованный отпуск. За несколько лет работы у нее накопилась внушительная сумма.

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Жительница Пензы обратилась в суд, чтобы вернуть компенсацию, положенную ей за неиспользованный отпуск. За несколько лет работы у нее накопилась внушительная сумма.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Пензы, женщина работала главным бухгалтером с 2011 по 2019 годы, а затем уволилась по собственному желанию. Пензячка брала оплачиваемый отпуск — 112 дней из положенных 228. На момент увольнения у нее осталось 116 дней неиспользованного отпуска, но при увольнении ей выплатили компенсацию только за 49 из них — 81 370 рублей, вместо положенных 112 357.

Суд взыскал с предприятия положенную компенсацию и госпошлину 3447 рублей. Решение вступило в законную силу.


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