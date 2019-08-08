Пензенская область — победитель конкурса в рамках нацпроекта «Образование»
К. Кузахметов: Предлагаем сократить число проверок бизнеса на 15%
Из домохозяйки — в бизнесвумен. Пензячки рассказали, как декрет изменил их жизнь
Отзыв на книгу Зульфю Ливанели «История моего брата» (16+)
Наши новости
Белозерцев посетил многодетную пару, отмечающую годовщину свадьбы
Пензенцев вновь приглашают на прогулку с врачом
В Старом Чирчиме строят модульный ФАП за 2,6 млн рублей
В администрации Колышлея объяснили, почему дорожные ямы не засыпали щебнем
В Кузнецке ищут дом для щенков, которые пережили операцию
Пензенец пожаловался на разбитую дорогу в центре города
В минлесхозе сообщили, как будут бороться с мусором на берегах Сурского моря
«Ростелеком» проверил решение по безопасности при обработке биометрии
Пензячка отсудила более 100 тысяч за неиспользованный отпуск
Башмаковский травматолог строит дом для семьи благодаря господдержке

На ул. 2-й Серпуховской отремонтируют самые проблемные участки дороги

8 августа в 14:20 188 просмотров

8 августа глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с жителями Октябрьского района.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

«В этом году здесь будет осуществляться ремонт дорог в рамках нацпроекта БКАД на улицах Серпуховской, Овощной, Урожайной. Жители также попросили отремонтировать дорогу на улице 2-ой Серпуховской», — сообщил мэр.

Виктор Кувайцев отметил, что в 2020-м необходимо рассмотреть возможность включения этого объекта в программу для основательного ремонта дорожного покрытия. А в этом году районная администрация поможет обеспечить проезжее состояние самых проблемных участков с помощью асфальтовой крошки.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/VNKuvaitsev

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...