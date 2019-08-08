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Ульяновец ответит за сломанный нос пензенского инспектора

8 августа в 14:34 204 просмотра

54-летнего жителя Ульяновской области осудили за избиение пензенского инспектора ДПС.

По данным следствия, вечером 16 июня мужчина приехал к своему знакомому в село Алеево Неверкинского района, чтобы купить у него собаку. Приятели решили отметить удачную сделку и выпили. Пьяный ульяновец сел за руль своего ВАЗ-2106 и повез продавца домой. По пути машину остановил инспектор ДПС. Он попросил мужчину пройти освидетельствование на состояние опьянения, тот согласился.

Для проведения процедуры на патрульном авто его повезли в Кузнецкую межрайонную больницу. На одном из перекрестков машина остановилась на «красный», ульяновец открыл дверь и решил выйти из автомобиля. Инспектор помешал ему, в результате пьяный водитель несколько раз ударил полицейского, сломав ему нос.

Мужчине назначили три года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.


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