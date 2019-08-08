Пензенская область — победитель конкурса в рамках нацпроекта «Образование»
К. Кузахметов: Предлагаем сократить число проверок бизнеса на 15%
Из домохозяйки — в бизнесвумен. Пензячки рассказали, как декрет изменил их жизнь
Отзыв на книгу Зульфю Ливанели «История моего брата» (16+)
Наши новости
Иван Белозерцев вошел в десятку рейтинга цитируемости губернаторов ПФО
«Дамате» увеличивает мощность проекта строящегося завода
В предприятия Пензенской области инвестируют более 51 миллиарда рублей
К. Кузахметов: Предлагаем сократить число проверок бизнеса на 15%
Предприятиям организуют презентацию пензенских упаковочных материалов
Пензенская делегация представит проекты в Казани
В Пензе наблюдается рост ряда экономических показателей
«Поручитель» уменьшил проценты по кредитам для пензенским бизнесменов
Виктор Кувайцев занял шестое место в медиарейтинге мэров ПФО
Белозерцев призвал поддерживать производство станков в Пензе

«Русмолко» создаст в Пензенской области 350 рабочих мест

8 августа в 15:16 168 просмотров
«Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл Лимитед», Сингапур) в связи со строительством одного из крупнейших молочных комплексов в России расширяет команду в Пензенской области: всего предполагается создать около 350 рабочих мест.

" data-title="«Русмолко» создаст в Пензенской области 350 рабочих мест — Пенза-пресс, рунет за день">

«Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл Лимитед», Сингапур) в связи со строительством одного из крупнейших молочных комплексов в России расширяет команду в Пензенской области: всего предполагается создать около 350 рабочих мест.

Проект строительства молочно-товарного комплекса на 5200 голов дойного стада в Сердобском районе находится на стадии реализации. Первая очередь будет сдана в квартале 2019 года, вторая — в четвертом квартале 2020-го. Подбором и обучением персонала занимаются заранее, в соответствии с графиком ввода объекта в эксплуатации.

Благодаря такому подходу рабочие места будут заблаговременно подготовлены, новые сотрудники смогут пройти стажировку на действующих предприятиях. В настоящее время ее уже прошли и приступили к работе 110 человек.

«Русмолко» приглашает специалистов со средним и высшим образованием по направлениям ветеринария и зоотехника, а также операторов машинного доения. Компания ждет молодых и амбициозных сотрудников, намеренных связать жизнь с сельскохозяйственной отраслью.

«Мы предъявляем высокие требования к кандидатам, рассчитывая на их готовность обучаться, развиваться профессионально и бережно работать с животными. Со своей стороны мы предлагаем молодым людям возможность получить уникальный опыт работы в международной компании, не покидая свой регион, и создаем все условия для плодотворного труда и карьерного роста», — рассказала руководитель службы управления персоналом УК «Русмолко» Юлия Брыкина.

Работа в «Русмолко» предоставляет уникальную возможность изучать передовые технологии и международный опыт под руководством опытных наставников. Новым сотрудникам гарантируют достойную зарплату, льготное питание, им предоставят спецодежду и корпоративный транспорт. Кроме того, организована доставка сотрудников на Сердобский молочный комплекс из близлежащих сел, рабочего поселка Колышлей и города Сердобска. Главные специалисты получили новые служебные автомобили.

Вопрос с проживанием также успешно решается: всех работников обеспечивают жильем за счет компании. В настоящее время «Русмолко» приобрела три квартиры в Сердобске, еще несколько взяли в аренду для иногородних специалистов. Эта работа будет продолжена.

Напомним, комплекс возводят в рамках инвестиционной программы объемом 4,5 млрд рублей.

Фотография: фото предоставлено УК "Русмолко"

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...