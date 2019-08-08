«Русмолко» создаст в Пензенской области 350 рабочих мест

«Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл Лимитед», Сингапур) в связи со строительством одного из крупнейших молочных комплексов в России расширяет команду в Пензенской области: всего предполагается создать около 350 рабочих мест.

Проект строительства молочно-товарного комплекса на 5200 голов дойного стада в Сердобском районе находится на стадии реализации. Первая очередь будет сдана в квартале 2019 года, вторая — в четвертом квартале 2020-го. Подбором и обучением персонала занимаются заранее, в соответствии с графиком ввода объекта в эксплуатации.

Благодаря такому подходу рабочие места будут заблаговременно подготовлены, новые сотрудники смогут пройти стажировку на действующих предприятиях. В настоящее время ее уже прошли и приступили к работе 110 человек.



«Русмолко» приглашает специалистов со средним и высшим образованием по направлениям ветеринария и зоотехника, а также операторов машинного доения. Компания ждет молодых и амбициозных сотрудников, намеренных связать жизнь с сельскохозяйственной отраслью.

«Мы предъявляем высокие требования к кандидатам, рассчитывая на их готовность обучаться, развиваться профессионально и бережно работать с животными. Со своей стороны мы предлагаем молодым людям возможность получить уникальный опыт работы в международной компании, не покидая свой регион, и создаем все условия для плодотворного труда и карьерного роста», — рассказала руководитель службы управления персоналом УК «Русмолко» Юлия Брыкина.

Работа в «Русмолко» предоставляет уникальную возможность изучать передовые технологии и международный опыт под руководством опытных наставников. Новым сотрудникам гарантируют достойную зарплату, льготное питание, им предоставят спецодежду и корпоративный транспорт. Кроме того, организована доставка сотрудников на Сердобский молочный комплекс из близлежащих сел, рабочего поселка Колышлей и города Сердобска. Главные специалисты получили новые служебные автомобили.

Вопрос с проживанием также успешно решается: всех работников обеспечивают жильем за счет компании. В настоящее время «Русмолко» приобрела три квартиры в Сердобске, еще несколько взяли в аренду для иногородних специалистов. Эта работа будет продолжена.

Напомним, комплекс возводят в рамках инвестиционной программы объемом 4,5 млрд рублей.