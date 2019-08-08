В Кузнецке ищут дом для щенков, которые пережили операцию

В городе Кузнецке Пензенской области нашли щенков с послеоперационными шрамами. Малышей подобрали с улицы, стерилизовали и снова выбросили.

Пристроить щенков в добрые руки кузнечане решили через группу соцсети «ВКонтакте». Автор поста опубликовал фото животных и сообщил, что их нашли во дворе на улице Маяковского.

«За людьми бегают щенки и скулят, животы — в зеленке, послеоперационные шрамы. Может, кому нужен друг? Симпатичные», — написал местный житель.

В комментариях началось обсуждение ситуации. Кузнечане рассказали подробности о судьбе малышей.

«МУП «Зеленый город» держал их 30 дней, поставил прививки против бешенства, дольше не могут. Просили закуток от города, сами бы кормили, ухаживали, потихоньку раздавали, но нам отказали. В Кузнецке нет крошечного земельного участка. Передержку найти не смогли, завтра еще выбросят не меньше пяти щенков. Надеялись, что хоть кто-нибудь приютит их, но все напрасно», — объяснила ситуацию подписчица паблика.

По ее словам, это уже вряд ли можно назвать жестоким обращением, ведь животных подобрали с улицы и стерилизовали. Приюта в городе, к сожалению, нет.

Щенков забрали на передержку, но для каждого из них ищут дом. Узнать о том, как завести себе пушистого друга, можно здесь.