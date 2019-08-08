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В администрации Колышлея объяснили, почему дорожные ямы не засыпали щебнем

8 августа в 15:44 216 просмотров
, в которых после дождя образовались огромные лужи.

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В администрации поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области прокомментировали жалобу местных жителей на дорожные ямы, в которых после дождя образовались огромные лужи.

Как сообщается в официальном ответе ведомства за подписью главы администрации Колышлея Владимира Хованцева, «в 2019 году проведен частичный ремонт дороги по ул. Титова в р. п. Колышлей (выбоины и ямы засыпаны щебнем). При перепоступлении денежных средств в бюджет рабочего поселка будет рассмотрен вопрос о приобретении щебня и продолжении работ по засыпке ям по ул. Титова». Правда, что конкретно подразумевается под «перепоступлением» и в какие сроки оно должно произойти, в администрации не уточнили.

Комментируя вопрос местного жителя о предназначении щебня, который был завезен в поселок несколько недель назад, в ведомстве сообщили, что он будет использован при ремонте пешеходной зоны на ул. Вокзальной. Работы проводятся в рамках муниципальной программы по формированию комфортной среды на территории Колышлея.

Напомним, ранее в Сети один из жителей поселка рассказал о разбитых дорогах, в которых из-за прошедших дождей скопилось огромное количество воды.

Фотография: Скриншоты - https://vk.com/penza_live

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