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Стали известны продукты, которые помогут сохранить зрение

8 августа в 16:20 116 просмотров
, доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала о продуктах, которые поспособствуют сохранению зрения, сообщает РИА Новости.

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Профессор, доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала о продуктах, которые поспособствуют сохранению зрения, сообщает РИА Новости.

Так, специалист посоветовала для сохранения зрения при стрессах и постоянной работе с гаджетами потреблять в пищу богатые витаминами и омега-3 продукты, прежде всего, рыбу, фрукты и овощи.

Профессор подчеркнула, что основными факторами, неблагоприятно влияющими на зрение, можно считать курение, неправильное питание и низкую физическую активность. Отмечается, что особенно большую нагрузку на глаза оказывают компьютеры и мобильные телефоны, длительная работа с которыми может спровоцировать развитие близорукости и синдрома сухого глаза, уточнила эксперт.

«К сожалению, далеко не все при работе за компьютером соблюдают режим отдыха, когда после каждого часа взаимодействия с монитором нужно хотя бы 5−10 минут отдыхать. Важно также помнить, что неправильно подобранные очки, длительное сильное напряжение глаз могут спровоцировать головную боль», — пояснила Елена Гришина.

Она отметила, что необходимо регулярно посещать офтальмологов и проводить диагностику зрения. По словам эксперта, после 40 лет осмотр нужно проходить ежегодно, потому что с возрастом увеличивается вероятность развития таких серьезных заболеваний, как глаукома или катаракта.


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