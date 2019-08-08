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В Пензе работник автомойки угнал машину и попал на ней в ДТП

8 августа в 16:02 210 просмотров
, а позже узнал, что она попала в аварию.

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Пензенец оставил машину в автомойке, а позже узнал, что она попала в аварию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, ночью владельцу машины позвонил незнакомец и сказал, что попал в ДТП на его автомобиле неподалеку от села Старое Захаркино Шемышейского района. Оказалось, что 21-летний работник автомойки незаконно взял машину, чтобы поехать на ней домой в Шемышейский район. При движении он превысил скорость, не справился с управлением и улетел в кювет. Машина опрокинулась и загорелась.

На молодого человека возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее он был судим. За угон авто злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Фотография: Скриншот - https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/

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