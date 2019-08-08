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В Старом Чирчиме строят модульный ФАП за 2,6 млн рублей

8 августа в 16:38 90 просмотров
(ФАП). Он станет одним из двух медицинских объектов, переехавших из аварийного здания в недавно построенное.

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В селе Старый Чирчим Пензенской области приступили к монтажу свай под модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он станет одним из двух медицинских объектов, переехавших из аварийного здания в недавно построенное.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, объект строится в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014−2022 годы». Его стоимость составляет более 2,6 миллионов рублей.

Сейчас ФАП занимает несколько помещений в двухэтажном здании бывшей участковой больницы. Из-за того, что основная часть сооружения не эксплуатируется, оно пришло в аварийное состояние. Кроме того, здание располагается на окраине села, поэтому пожилым сельчанам тяжело туда ходить.

Новый корпус будет находиться ближе к центру. Новоселье медработники планируют встретить уже в начале сентября.

Ранее информагентство сообщало о новых ФАПах, которые появятся в Башмаковском районе Пензенской области.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/5718/

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