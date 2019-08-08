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Пензенцев вновь приглашают на прогулку с врачом

8 августа в 17:06 114 просмотров
«Прогулка с врачом"(0+). Специалисты по медицинской профилактике ждут жителей города в детском парке в Арбеково.

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9 августа в Пензе снова пройдет просветительская акция «Прогулка с врачом"(0+). Специалисты по медицинской профилактике ждут жителей города в детском парке в Арбеково.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, мероприятие направлено на повышение ежедневной физической активности. К участию в акции приглашаются все желающие. Тематические площадки для детей и взрослых начнут работать в 11:00 при хорошей погоде.

Юные пензенцы смогут поучаствовать в викторине «ЗОЖик» и научиться правильно чистить зубы под руководством детского стоматолога. Педиатр поможет родителям разобраться в вопросах сохранения детского здоровья. Взрослые участники акции смогут оценить факторы риска, проверить родинки у дерматолога и побеседовать с медицинским психологом.

Напомним, профилактическая акция действовала весь июль. Каждую пятницу специалисты центра медпрофилактики встречались с пензенцами в детском парке.


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