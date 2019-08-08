Иван Белозерцев вошел в десятку рейтинга цитируемости губернаторов ПФО

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял седьмое место среди глав регионов ПФО по индексу цитируемости за июль.

По сведениям компании «Медиалогия», об Иване Белозерцеве в СМИ написали за месяц 4276 раз. Его индекс цитируемости составил 20 762,6. По России пензенский губернатор занял 38 место.

Лидером российского медиарейтинга за январь стал Александр Беглов (Санкт-Петербург, медиаиндекс — 210 919,3), в Приволжском федеральном округе — Радий Хабииров (Башкортостан, медиаиндекс — 70 403,7).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 47 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.