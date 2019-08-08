Пензенца осудили за угрозы сожительнице и убийство ее матери

Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области, вечером 20 мая 35-летний мужчина пил спиртное со своей сожительницей. Когда алкоголь закончился, он попросил у женщины денег, чтобы купить еще. Поскольку у нее их не было, она попросила у своей 87-летней матери, но получила отказ.

Мужчина разозлился и начал угрожать сожительнице расправой, приставив к лицу нож. К нему подошла ее мать и, оскорбив, отправила спать. Он ударил пенсионерку ножом в живот, после чего та скончалась до приезда «скорой».

Судебно-медицинской экспертизой установлено, пенсионерка умерла от колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов, осложнившегося острой кровопотерей. Приговором суда жителю Бессоновки назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.