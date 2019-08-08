Белозерцев посетил многодетную пару, отмечающую годовщину свадьбы

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев побывал в гостях у многодетной семьи. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Глава региона рассказал, что в семье — четверо детей: старшая дочь и маленькие тройняшки.

«8 августа семья отмечает годовщину свадьбы. Пригласили в гости. С радостью принял приглашение. За чаем обсудили меры поддержки многодетных семей», — написал Иван Белозерцев.

Посетили многодетную семью Фейгиных. В семье 4 детей: старшая дочь Екатерина и совсем маленькие тройняшки (Анастасия, Артем, Даниил). 8 августа семья отмечает годовщину свадьбы. Пригласили в гости. С радостью принял приглашение. За чаем обсудили меры поддержки многодетных семей. pic.twitter.com/P1Prr8iFAq — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 8 августа 2019 г.

Напомним, за шесть месяцев 2019 года социальная поддержка при рождении третьего и последующих детей была оказана 5379 пензенским семьям. Всего им выплатили 307 млн рублей