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Белозерцев посетил многодетную пару, отмечающую годовщину свадьбы

8 августа в 17:24 60 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев побывал в гостях у многодетной семьи. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Глава региона рассказал, что в семье — четверо детей: старшая дочь и маленькие тройняшки.

«8 августа семья отмечает годовщину свадьбы. Пригласили в гости. С радостью принял приглашение. За чаем обсудили меры поддержки многодетных семей», — написал Иван Белозерцев.

Напомним, за шесть месяцев 2019 года социальная поддержка при рождении третьего и последующих детей была оказана 5379 пензенским семьям. Всего им выплатили 307 млн рублей

Фотография: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA/status/1159467358509027330/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbelozercevia

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