В Пензенской области от укусов клещей пострадало почти 600 детей

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о случаях нападения клещей на жителей региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего укусили 2078 человек. Отмечается, что все случаи были зафиксированы с начала сезона активности клещей. В поликлинике в отношении пострадавших приняли профилактические меры. Среди тех, на кого напали клещи, было 576 детей до 14 лет.

В пресс-службе добавили, что вирусный энцефалит у пострадавших не обнаружили. Клещей проверили на иксодовый боррелиоз. Так, по данным на 8 августа, на исследование отправляли 1460 насекомых, в 244 из них были возбудители болезни.

Всего за первые шесть месяцев 2019 года боррелиоз диагностировали у 16 жителей Пензенской области.