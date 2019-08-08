Пензенцы могут получить разрешения на охоту через интернет

Заявление можно подать через интернет, что значительно ускорит процесс. Для этого работает специальный раздел «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов» на региональном портале государственных и муниципальных услуг.
Через некоторое время в личный кабинет придет уведомление о номере заявления в системе исполнения услуг, а затем — уведомление о результате оказания услуги.
За готовым разрешением нужно будет прийти в ближайшее отделение МФЦ, сообщили в пресс-службе регионального Департамента СМИ.
Пензенцам напомнили, что для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов нужно предъявить сотруднику МФЦ документ, удостоверяющий личность, и охотничий билет.