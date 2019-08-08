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Пензенцы могут получить разрешения на охоту через интернет

8 августа в 17:46 174 просмотра
, болотно-луговой, полевой, степной и боровой дичи.

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В Пензенской области открыли прием заявлений на выдачу разрешений для добычи водоплавающей, болотно-луговой, полевой, степной и боровой дичи.

Заявление можно подать через интернет, что значительно ускорит процесс. Для этого работает специальный раздел «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов» на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Через некоторое время в личный кабинет придет уведомление о номере заявления в системе исполнения услуг, а затем — уведомление о результате оказания услуги.

За готовым разрешением нужно будет прийти в ближайшее отделение МФЦ, сообщили в пресс-службе регионального Департамента СМИ.

Пензенцам напомнили, что для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов нужно предъявить сотруднику МФЦ документ, удостоверяющий личность, и охотничий билет.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0-1503130/

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