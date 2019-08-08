Пензенцы могут получить разрешения на охоту через интернет

В Пензенской области открыли прием заявлений на выдачу разрешений для добычи водоплавающей, болотно-луговой, полевой, степной и боровой дичи.

Заявление можно подать через интернет, что значительно ускорит процесс. Для этого работает специальный раздел «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов» на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Через некоторое время в личный кабинет придет уведомление о номере заявления в системе исполнения услуг, а затем — уведомление о результате оказания услуги.

За готовым разрешением нужно будет прийти в ближайшее отделение МФЦ, сообщили в пресс-службе регионального Департамента СМИ.

Пензенцам напомнили, что для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов нужно предъявить сотруднику МФЦ документ, удостоверяющий личность, и охотничий билет.