Производители муки опровергли слухи о подорожании хлеба

Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Ассоциации производителей муки Елену Мамичеву, в этом году ожидается высокий урожай зерна. Она отметила, что цены от производителей по одним позициям растут темпами ниже инфляции, по другим — выше. Так, цены хлебозаводов на черный хлеб из ржано-пшеничной муки выросли за год в пределах 4%.

«При этом нет никаких объективных причин для существенного повышения потребительских цен, которые устанавливают торговые сети. Мука в цене буханки занимает только около 20%", — добавила она.

В Минсельхозе России также сообщили, что повышение розничных цен на хлеб с начала года соответствует уровню инфляции, а ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная.

Ранее Росстат сообщил, что с начала текущего года выросли цены на черный хлеб. Эксперты связывали это с подорожанием сырья — зерна и муки.