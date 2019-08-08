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Производители муки опровергли слухи о подорожании хлеба

8 августа в 17:56 140 просмотров
, ситуация стабильна.

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Производители муки назвали заявления о скачке цен на хлеб спекуляцией. По словам участников рынка, ситуация стабильна.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Ассоциации производителей муки Елену Мамичеву, в этом году ожидается высокий урожай зерна. Она отметила, что цены от производителей по одним позициям растут темпами ниже инфляции, по другим — выше. Так, цены хлебозаводов на черный хлеб из ржано-пшеничной муки выросли за год в пределах 4%.

«При этом нет никаких объективных причин для существенного повышения потребительских цен, которые устанавливают торговые сети. Мука в цене буханки занимает только около 20%", — добавила она.

В Минсельхозе России также сообщили, что повышение розничных цен на хлеб с начала года соответствует уровню инфляции, а ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная.

Ранее Росстат сообщил, что с начала текущего года выросли цены на черный хлеб. Эксперты связывали это с подорожанием сырья — зерна и муки.


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