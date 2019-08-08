Злоумышленники выманивали деньги через почту корреспондента «Экспресса» (видео)

Интернет-мошенники добрались до почтовых ящиков пензенских журналистов. Под прицел злоумышленников попала электронная почта корреспондента телеканала «Экспресс» Юрия Конгурова. Они взломали его аккаунт и разослали по адресатам письмо с легендой о болеющем племяннике, которому требуется дорогостоящее лечение в Швейцарии. Корреспондент, кроме того, что предупредил всех о мошенничестве, решил обратиться и в полицию.

Электронный ящик Юрия Конгурова взломали неизвестные и сделали тотальную рассылку душещипательного текста о 12-летнем племяннике Семене, у которого врачи обнаружили очень редкую и опасную болезнь. Якобы для успешного курса лечения в швейцарском Цюрихе нужно собрать 28 тысяч франков.

«Так как текст был построен профессионально, то есть с ударениями, акцентами, ты начинаешь еще больше верить. Появилось ощущение потребности подойти к человеку, переговорить, понять, чем я могу помочь», — сказал специалист по рекламе ТРК «Экспресс» Сергей Долгов.

Юрий Конгуров поспешил сделать рассылку с предупреждением о взломе. Тем не менее, как минимум, подтвердился один случай, когда человек все же перевел деньги на указанный номер карты. Теперь довольно проблематично вернуть сумму обратно, для этого нужно для начала найти хакера-злоумышленника.

«Компьютерные технологии не знают границ и, возможно, этот человек живет не то что даже во Владивостоке, а где-нибудь в Венесуэле. Но не заявить в полицию было бы неправильно, потому что взломали не только меня и эту легенду отправили не только от моего имени, а также от других людей в интернете. Об этом уже есть свидетельства, так что нужно по мере сил отвечать», — сказал Юрий Конгуров.

В региональном управлении МВД подтверждают, что от граждан продолжают поступать аналогичные сообщения. Полицейские советуют серьезно относиться к безопасности электронных данных.

«Регулярно просматривайте историю посещений вашего аккаунта и настройку фильтра входящей почты, если вы видите в журнале событий подозрительные действия с вашей электронной почтой или включенную переадресацию входящих писем, незамедлительно свяжитесь со службой поддержки администрации ресурса», — прокомментировал начальник отдела К УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.

Полицейские проведут отдельную проверку и по заявлению Юрия Конгурова. Если она позволит определить взломщика чужих электронных ящиков, на телеканале «Экспресс» обязательно об этом расскажут, сообщает телеканал «Экспресс».