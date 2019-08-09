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Иван Белозерцев встретился с Героем России Валерием Канакиным

9 августа в 09:07 296 просмотров
, почетным гражданином Вадинского района Пензенской области Валерием Канакиным.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел встречу с Героем России, почетным гражданином Вадинского района Пензенской области Валерием Канакиным.

Валерий Канакин с марта 2014 года занимал пост начальника управления «А» Центра специального назначения ФСБ РФ, он вышел в отставку в конце июля 2019 года, сообщает пресс-центр облправительства. Герой России признался, что думает о том, чтобы вернуться на малую родину. Иван Белозерцев поддержал эту инициативу, отметив, что регион нуждается в грамотных и активных людях.

«Несмотря на то, что вы много лет жили и работали за пределами Пензенской области, вы всегда оставались ее большим другом, интересовались происходящими здесь событиями, не теряли связи с родной землей», — сказал губернатор.

Валерий Канакин является членом Вадинского землячества. Во время поездок на малую родину генерал-майор встречался со школьниками, вел военно-патриотическую работу с молодежью. По словам Героя России, с недавних пор его общественная нагрузка возросла.

«С 30 марта я являюсь президентом общественной организации «Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», меня избрали на эту должность, так что поле деятельности широкое, надо работать», — сообщил он.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/176080/

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