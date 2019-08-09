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Стало известно, в каком возрасте россиянки чаще рожают первого ребенка

9 августа в 09:22 230 просмотров
, что большинство россиянок рожают первенца в 26 лет. По данным службы, женщины откладывают рождение ребенка в связи с получением образования и работой.

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В Росстате сообщили, что большинство россиянок рожают первенца в 26 лет. По данным службы, женщины откладывают рождение ребенка в связи с получением образования и работой.

Как сообщает Russia Today со ссылкой на исследование Росстата за прошлый год, вторым ребенком россиянки обзаводятся в 30 лет, третьего рожают в 31, а четвертого — в 33 года. Пятый и последующие дети появляются у женщин в России в возрасте 34 лет.

В ведомстве подчеркнули, что за последние 15 лет средний возраст рождения ребенка заметно вырос. Сначала россиянки стараются получить образование и найти работу. Служба статистики прогнозирует, что в будущем средний возраст рождения ребенка продолжит расти.


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