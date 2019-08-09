Кузнечанин пытался спрятать тело убитого знакомого в погребе

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в начале ноября 2018 года кузнечанин дома у своего приятеля познакомился с мужчиной 1980 года рождения и пригласил в гости. После распития спиртного новый знакомый ушел. Спустя две недели мать кузнечанина заметила, что из кухни пропал линолеум.

Утром 17 декабря 2018 года мужчина вновь встретился с новым знакомым и пригласил к себе в дом. В ходе распития алкоголя он расспросил собутыльника о краже линолеума. Тот признался, что похитил его. Хозяин дома начал избивать гостя: нанес ему не менее трех ударов руками по голове, после чего вытащил во двор, где продолжил бить, а затем, встав на грудную клетку потерпевшего, не менее пяти раз прыгнул.

Затем, взяв молоток, он стал бить мужчину по голове, после чего оттащил тело погибшего от дома и оставил на участке между своим и соседским сараем. Вещи и обувь потерпевшего он сжег в печи, а телефон выбросил в чужой огород.

13 апреля 2019 года кузнечанин решил перепрятать тело погибшего. Он оттащил его в проваленный погреб сарая, разобрал крышу строения, завалив его старыми досками. Местные жители, заметив странные действия мужчины, вызвали полицию. Прибывшим на место правоохранителям он признался в совершении убийства.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть мужчины наступила от травмы головы, переломов грудины и нескольких ребер.

34-летний житель Кузнецка в процессе всего следствия находился под стражей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище.

Суд назначил ему восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.