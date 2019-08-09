Появилось видео момента ДТП с участием лося в Заречном

В группе социальной сети «ВКонтакте» выложили запись с регистратора водителя, сбившего лося в Пензенской области. На видео попал сам момент столкновения.

Судя по кадрам, водитель ехал по ночной дороге, не включив дальний свет фар. Автор поста предположил, с чем это могло быть связано.

«Видно, что ждал, когда габариты впереди ехавшего авто скроются и он сможет включить дальний свет фар, дабы не слепить водителя впереди», — написано под роликом.

Пензенцы обсудили видео в комментариях. Многие пришли к выводу, что водитель выбрал скорость, не соответствующую видимости дороги, поэтому, заметив животное, не смог вовремя затормозить.

«Там ограничение — 40 км в час. Видимо, у транспортного средства было превышение скоростного режима (об этом можно судить по скорости «набегания» разметки). Плюс у этой машины ближний свет оставляет желать лучшего — с таким передвигаться нужно очень осторожно. Так можно и человека зацепить на обочине», — поделился мнением один из пензенцев.

Подписчица группы рассказала, что тоже встречалась на дороге с сохатым.



«Вот мы однажды едем домой, и тоже лес по бокам. На обочину выбегает лось, мы остановились. Он начал метаться: не то дорогу перебежать, не то назад, но все-таки перебежал дорогу. Красавец, высокий. Я первый раз видела вживую и так близко. Теперь ездим с опаской, я очень боюсь», — призналась женщина.



Другая подписчица посоветовала поставить вдоль дороги забор, который помешает лосям выходить на проезжую часть, ведь подобные инциденты в Заречном, к сожалению, не редкость.

Напомним, ранее информагентство сообщало о том, что на обочине дороги в городе Заречный нашли труп сбитого лося. Позже в областном минлесхозе рассказали подробности ДТП.