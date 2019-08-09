В «Арбековской заставе» теперь можно купить квартиры по эскроу
Пензенская область — победитель конкурса в рамках нацпроекта «Образование»
К. Кузахметов: Предлагаем сократить число проверок бизнеса на 15%
Из домохозяйки — в бизнесвумен. Пензячки рассказали, как декрет изменил их жизнь
Наши новости
Пензенец снял на видео с десяток машин, припаркованных на газоне
В Заречном на дороге сбили лося
«Пензенский форсаж». В центре города мотороллер угодил под грузовик
Пензенцев обеспокоил «падающий» столб в Арбеково
В Пензе на проезжей части оставили трактор — соцсети
«Мастер парковки». Пензенцев возмутило авто на газоне
«Зубы остались бы на бардачке». Кузнечанка рассказала в соцсети о ДТП
Пензенец хочет прогнать поселившихся на крыше многоэтажки бродяг
Сотрудники картинной галереи в Пензе ищут хозяина для рыжего пушистика
Белозерцев отреагировал на жалобы пензенцев о текущих крышах

Появилось видео момента ДТП с участием лося в Заречном

9 августа в 09:52 332 просмотра
«ВКонтакте» выложили запись с регистратора водителя, сбившего лося в Пензенской области. На видео попал сам момент столкновения.

" data-title="Появилось видео момента ДТП с участием лося в Заречном — Пенза-пресс, рунет за день">

В группе социальной сети «ВКонтакте» выложили запись с регистратора водителя, сбившего лося в Пензенской области. На видео попал сам момент столкновения.

Судя по кадрам, водитель ехал по ночной дороге, не включив дальний свет фар. Автор поста предположил, с чем это могло быть связано.

«Видно, что ждал, когда габариты впереди ехавшего авто скроются и он сможет включить дальний свет фар, дабы не слепить водителя впереди», — написано под роликом.

Пензенцы обсудили видео в комментариях. Многие пришли к выводу, что водитель выбрал скорость, не соответствующую видимости дороги, поэтому, заметив животное, не смог вовремя затормозить.

«Там ограничение — 40 км в час. Видимо, у транспортного средства было превышение скоростного режима (об этом можно судить по скорости «набегания» разметки). Плюс у этой машины ближний свет оставляет желать лучшего — с таким передвигаться нужно очень осторожно. Так можно и человека зацепить на обочине», — поделился мнением один из пензенцев.

Подписчица группы рассказала, что тоже встречалась на дороге с сохатым.

«Вот мы однажды едем домой, и тоже лес по бокам. На обочину выбегает лось, мы остановились. Он начал метаться: не то дорогу перебежать, не то назад, но все-таки перебежал дорогу. Красавец, высокий. Я первый раз видела вживую и так близко. Теперь ездим с опаской, я очень боюсь», — призналась женщина.

Другая подписчица посоветовала поставить вдоль дороги забор, который помешает лосям выходить на проезжую часть, ведь подобные инциденты в Заречном, к сожалению, не редкость.

Напомним, ранее информагентство сообщало о том, что на обочине дороги в городе Заречный нашли труп сбитого лося. Позже в областном минлесхозе рассказали подробности ДТП.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/penza_live

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...