Все школы Пензенской области должны пройти процедуру приемки к 15 августа, чтобы у их руководства до начала учебного года оставалось время на устранение выявленных комиссией недостатков. Но часть учебных заведений сработала с опережением графика. Директор школы № 77 г. Пензы Юрий Прошкин рассказал корреспонденту ИА «Пенза-Пресс», где образовательным учреждениям искать дополнительные ресурсы и о завершении какой войны он мечтает вместе с учениками.

Ученье — свет

«Приемку мы прошли успешно, наша школа признана соответствующей всем установленным нормам. Но у нас еще время до 1 сентября есть, мы хотим ремонт в спортивном зале закончить и ремонт кровли сделать, чтобы День знаний по-настоящему праздничный получился», — рассказал Юрий Александрович, показывая журналисту учебный корпус, где через три недели начнутся занятия.

«А еще мы светильники на светодиодные меняем, процесс почти завершен, старые люминесцентные только в подсобках остались да у меня в кабинете. В учебных аудиториях уже во всех новые лампы. В течение полутора лет мы на новый тип освещения переходили, у нас общая площадь двух корпусов — порядка 3,5 гектаров. Представляете, сколько нам света нужно? Светодиодные лампы, во-первых, заметно условия для занятий улучшают, а во-вторых — они действительно энергосберегающие, переход на такие светильники позволяет колоссальные ресурсы сэкономить», — пояснил он.

Жить по средствам, не привлекая к сбору денег «на нужды класса» родителей школьников, — задача, которую сегодня предстоит решать всем учебным заведениям региона. Губернатор Иван Белозерцев категорически запретил поборы в школах, даже в качестве «добровольных пожертвований».

«Не ходим с шапкой»

«Мы в правильном направлении движемся. В 2017 году Пензенская городская Дума приняла решение, администрация города изыскала средства на выделение в бюджете строки на текущее содержание школ. Новые светильники, мел, вода, салфетки, моющие средства — все, на что раньше школы просили денег у родителей, теперь можно закупать за счет бюджетных средств. Их, конечно, как всегда, на все не хватает, на 500 рублей в год на ученика не пошикуешь. Но варианты решения проблемы есть, а главное — что налицо понимание школьных нужд и желание закрыть раз и навсегда вопрос с поборами», — отметил директор школы № 77.

По мнению Юрия Прошкина, помощь школам допустима лишь в рамках закона о благотворительной деятельности. Не зазорно принимать помощь, к примеру, от ставшего известным бизнесменом выпускника учебного заведения, а вот разговоры о «нуждах класса» с родителями он называет унизительными для педагогов.

«Возможность привлекать средства у учебных заведений есть, и это не только дополнительные образовательные услуги. У нас, к примеру, очень социально ответственный арендатор — федерация шейпинга Пензенской области, которая взяла на себя ремонт спортивного зала, где у нас также младшие школьники занимаются. У школ есть возможность зарабатывать честным путем, сняв проблему с решением повседневных вопросов. Буду продвигать эту идею. От сборов денег в фонды школ «в добровольно-принудительном порядке» устали все. И родители, у которых эти деньги просят, и чиновники, которым родители на это жалуются, и педагоги, которые оказываются, так сказать, под перекрестным огнем. Главное — что эту проблему наконец-то начали решать», — подчеркнул Юрий Прошкин.





Модно быть красивыми

Среди пензенских учебных заведений школа № 77 негласно носит статус спортивной, но ее директор с такой характеристикой не согласен.



«Да, спортивной подготовке у нас внимание уделяется, мы как однажды команду для участия в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы, выставили — так много лет в десятку лучших, а бывает, что и в тройку, входим, но наши ученики себя в разных видах деятельности проявляют. Просто спорт — один из самых ярких», — пояснил Юрий Прошкин.

«К примеру, в рейтинге учебных заведений, который управление образования ежегодно составляет, наша школа стабильно входит в первые полтора десятка из 68. Я считаю, учитывая, что нас оценивают наряду с гимназиями и лицеями, это очень достойный показатель. В этом году у нас 27 выпускников девятых классов аттестаты с отличием получили. Это тоже повод для гордости. Понимаете, у нас как-то с советских времен стереотип заложен был — либо ты умный, либо ты красивый. А нынешняя молодежь успевает и учиться, и отдыхать, и спортом заниматься. Скажем так — среди умных теперь модно быть красивыми. Наши ученики яркие, сильные, ответственные, проявляют себя и в учебе, и во внеурочной деятельности», — добавил директор.

Поиск и надежда

Один из видов внеурочной деятельности учеников школы № 77 — «школа молодого поисковика». Это единственное учебное заведение в Пензе, имеющее собственный поисковый отряд. «Авиапоиск «Надежда» занимается сохранением памяти о бойцах воздушного флота Великой Отечественной.

«Так интересно получилось, что у нас этим объединением руководят два человека — дедушка одного из учеников, подполковник запаса, летчик, и учитель истории, молодой, неравнодушный. У них абсолютно разные политические взгляды, но четкое понимание того, что у всех нас, несмотря на разногласия, одна страна и одно будущее. Есть вещи, которые для всех нас едины. Это единство страны, духовный базис и для меня лично это тоже очень важно.

Мы два упавших самолета нашли, один скоростной бомбардировщик и один штурмовик, по номерам на деталях восстановили фамилии экипажа. Там такие истории — никаких детективов не надо. В первом самолете весь пол кабины был гильзами усеян, видно, что стрелок до последнего отбивался, потому и катапультироваться не успел, как летчик со штурманом, в самом конце боя подстрелили его. Мы потом по документам выяснили — он фашистский самолет все же завалил», — рассказал Юрий Прошкин.

Видно, что для него эти истории давно и навсегда стали глубоко личными.

«А второй самолет, который мы под Великими Луками нашли — там болота, единой линии обороны не было, к нему сразу после приземления с двух сторон разведгруппы выдвинулись — и наши, и немецкие. Судя по оружию, по гильзам, серьезный бой был. Ребята из Тюмени там солдатский медальон отыскали и передали нам. Представляете, боец по фамилии Семерков наш земляк оказался, из Мокшанского района, из одного села с руководителем нашей поисковой группы. Останки воина там, на месте, захоронили, а личные вещи — пряжку от ремня, ложку — мы привезли и родственникам торжественно вручили», отметил директор.

Журналист поинтересовался, почему тема Великой Отечественной войны стала для директора школы № 77 такой близкой. Возможно, из-за того, что ему самому приходилось участвовать в боевых действиях, пройдя Афганистан? Собеседник задумывается — и отвечает отрицательно.

«Я впервые для себя тему уважения к памяти павших солдат еще до армии поднял, в юности, когда спортивным туризмом занимался. Мы ходили по Западному Кавказу, и когда поднимались на горные перевалы, где шли бои, я впервые увидел стреляные гильзы и человеческие останки. В те времена никто не занимался их спуском вниз и перезахоронением, я все время думал — как же так? Знаете, такой афоризм есть: «Война закончена только тогда, когда похоронен ее последний солдат». Вот мы с ребятами конец этой войны приближаем», — пояснил Юрий Прошкин.