Скончался главный внештатный психотерапевт Пензы Михаил Архангородский

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, Михаил Архангородский был главным внештатным психотерапевтом Пензы. Он одним из первых в Пензенской области ввел в лечебную практику духовно-ориентированную психотерапию, эриксонианский гипноз, психоанализ, психодинамическую психотерапию, эмоционально-стрессовую и экзистенциальную гипнотерапию, гомеопатию, акупунктурное лечение и другие методики психотерапевтического воздействия.



Михаил Архангородский был врачом высшей категории и председателем правления Ассоциации психиатров, психотерапевтов, наркологов, медицинских психологов Пензенской области. Он написал более 90 научных работ. Психотерапевт был отмечен в числе 200 лучших российских психоаналитиков за сто лет существования психоанализа в России.



Прощание с известным пензенским врачом состоится 11 августа с 13:00 до 14:00 часов в ритуальном зале Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко.