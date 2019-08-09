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Скончался главный внештатный психотерапевт Пензы Михаил Архангородский

9 августа в 10:44 398 просмотров

7 августа не стало пензенского врача Михаила Архангородского. 12 августа ему бы исполнилось 66 лет.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, Михаил Архангородский был главным внештатным психотерапевтом Пензы. Он одним из первых в Пензенской области ввел в лечебную практику духовно-ориентированную психотерапию, эриксонианский гипноз, психоанализ, психодинамическую психотерапию, эмоционально-стрессовую и экзистенциальную гипнотерапию, гомеопатию, акупунктурное лечение и другие методики психотерапевтического воздействия.

Михаил Архангородский был врачом высшей категории и председателем правления Ассоциации психиатров, психотерапевтов, наркологов, медицинских психологов Пензенской области. Он написал более 90 научных работ. Психотерапевт был отмечен в числе 200 лучших российских психоаналитиков за сто лет существования психоанализа в России.

Прощание с известным пензенским врачом состоится 11 августа с 13:00 до 14:00 часов в ритуальном зале Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко.


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