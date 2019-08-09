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Пензенские поисковики вновь поедут в полевую экспедицию в Беларусь

9 августа в 11:10 204 просмотра

10 августа сводный поисковый отряд региона отправится по местам боев пензенской 61-й стрелковой дивизии.

Всего в Беларусь отправятся 26 человек из разных поисковых отрядов. Председатель пензенского реготделения Поискового движения России Лариса Казакова рассказала, что полевая экспедиция пройдет в Рогачевском районе Гомельской области и продлится до 26 августа. Пензенцы поедут в Республику Беларусь в девятый раз.

За восемь лет совместной работы отрядов с 52 отдельным специализированным батальоном Беларуси были обнаружены останки 311 бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена 68 бойцов, 10 из которых земляки — пензенцы. Имена были установлены по медальонам, Ордену Красной звезды, а также медалям «За боевые заслуги» и «За Отвагу».

В прошлом году поисковики подняли в Беларуси останки 59 солдат и офицеров рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), имена двух бойцов были установлены по медалям «За Отвагу».

«Благодаря работе пензенских поисковиков уроженец Ульяновской области лейтенант Николай Бакалдин был захоронен на родине рядом с женой, а медаль «За Отвагу» красноармейца Савелия Якушко была передана его дочери, проживающей в Новосибирской области», — рассказала Лариса Казакова.

Фотография: Фото Евгения Иналдиева

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