Белозерцев: Мы всегда готовы поддерживать пензенских спортсменов

Встреча прошла в училище олимпийского резерва, в ней также приняли участие зампред правительства Юрий Денисов, председатель областного парламента Валерий Лидин и министр спорта региона Григорий Кабельский.

Губернатор напомнил собравшимся, что Пензенская земля подарила миру множество именитых спортсменов, которые в разные годы защищали честь страны.

«Мы поддерживаем спортсменов, У нас есть школа олимпийского резерва, это требует немало вложений. Но мы понимаем, что это дает большие результаты», — отметил Иван Белозерцев, поздравив спортсменов с праздником.

Он призвал усиленно тренироваться, ведь без серьезной работы невозможно достичь высоких результатов. Губернатор поблагодарил тренеров, работающих с молодежью. Он поставил задачи привлекать больше спортивных наставников в те виды спорта, где существует дефицит данных специалистов, и прививать молодому поколению любовь к физической культуре, начиная с детского сада.

Министр Григорий Кабельский рассказал о спортсменах, которые присутствуют на встрече, среди них — легкоатлетка Яна Смердова, каратист Александр Сисин и другие, а также о наставниках, в числе которых — тренер по плаванию Александр Кудрявцев, учитель физкультуры и лучший дворовый тренер России Дамир Акчурин.

Губернатор попросил Дамира Акчурина рассказать о том, как ему удалось стать первым в России. Тот признался, что удивился, когда узнал о высокой награде, и сообщил, что работает дворовым тренером уже 11 лет.

Детский тренер из Мокшана Денис Дудченко рассказал, что однажды бежал 12 часов без остановки, за это время преодолел 141 километр. Спортом он начал заниматься после того, как учитель однажды поинтересовался, есть ли у него сила воли.

На встречу также пришли пензенский инструктор по бодибилдингу Сергей Нетесанов, который установил рекорд России по выполнению берпи [упражнение, которое представляет собой сочетание прыжка, планки и отжимания.], Валентина Власова, занимающаяся скандинавской ходьбой, регбист Андрей Янюшкин, чемпионка мира среди кадетов по самбо Нина Мишина.

Иван Белозерцев похвалил и поздравил всех собравшихся с предстоящим праздником.

«Вы все — молодцы. Спорт — это здоровье. Спасибо вам большое, счастья, здоровья, благополучия. Мы рады за вас и готовы всегда поддерживать», — подчеркнул губернатор.