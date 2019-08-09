Лидин призвал депутатов оказать помощь в проведении Года памяти и славы

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин нацелил депутатов на активное оказание помощи в организации мероприятий в рамках Года памяти и славы в регионе, которые будут приурочены к 75-летию Великой Победы.

«Совместно с органами местного самоуправления на закрепленных территориях прошу принять активное участие в организации работ по ремонту и реставрации памятников воинской славы, мемориалов, обелисков, мемориальных досок и благоустройству прилегающих к ним территорий», — отмечается в письме за подписью Валерия Лидина, направленном парламентариям.

Также он обратил внимание депутатов на необходимость взаимодействия с ветеранами и членами их семей, а также патриотического воспитания молодежи.

Напомним, 2020 год объявлен президентом России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Старт кампании по подготовке к празднованию в Пензенской области дал губернатор Иван Белозерцев, а зампред правительства Олег Ягов возглавил региональный оргкомитет. Во всех муниципалитетах планируют провести культурно-массовые, информационно-просветительские и памятные мероприятия. Участникам войны, труженикам тыла, а также несовершеннолетним узникам концлагерей и иностранным гражданам, которые сражались в рядах Вооруженных сил СССР в годы Великой Отечественной войны, будут вручены юбилейные медали.