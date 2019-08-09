В Пензенской области выросли показатели отрасли животноводства

Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Пензенской области, по итогам семи месяцев текущего года в сельхозорганизациях региона произведено 203,3 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. Этот показатель — на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, объем производства за июль 2019-го составил 31,3 тысяч тонн, что на 41,1% больше, чем в июле прошлого года.



Надой на одну корову в сельхозпредприятиях региона за отчетный период составил 4311 кг, что на 8% больше, чем за семь месяцев прошлого года. За июль 2019-го данный показатель составил 672 кг и превысил показатель прошлого июля на 12,4%. Также в июле 2019 года получено 8,7 миллионов куриных яиц, что на 12,4% больше, чем в июле прошлого года.