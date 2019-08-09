В «Арбековской заставе» теперь можно купить квартиры по эскроу
Пензенская область — победитель конкурса в рамках нацпроекта «Образование»
К. Кузахметов: Предлагаем сократить число проверок бизнеса на 15%
Из домохозяйки — в бизнесвумен. Пензячки рассказали, как декрет изменил их жизнь
Наши новости
Белозерцев рассказал в видео о страшных последствиях наркозависимости
Пензенские экологи поделились идеями благоустройства Ласточкиных гор
Пензенским автомобилистам запретят левый поворот на поселок Монтажный
Пензенцы превратили парковку в детскую зону отдыха
Лидин призвал депутатов оказать помощь в проведении Года памяти и славы
Белозерцев: Мы всегда готовы поддерживать пензенских спортсменов
Пензенские поисковики вновь поедут в полевую экспедицию в Беларусь
Скончался главный внештатный психотерапевт Пензы Михаил Архангородский
Пензенцы могут взять доступную ипотеку под выгодный процент
Злоумышленники выманивали деньги через почту корреспондента «Экспресса»

В Пензе обновили Галерею почета и славы строителей региона

9 августа в 12:15 168 просмотров

Губернатор Иван Белозерцев на торжественной церемонии открытия обновленной галереи отметил вклад представителей строительной отрасли в улучшение качества жизни горожан.

«Вы проводите большую работу, строя в Пензенской области жилые дома, школы, детские сады, больницы, поликлиники, развиваете комплексную застройку, создаете комфортную среду для наших граждан», — обратился к гостям мероприятия глава региона.

Он поблагодарил строителей за сохранение традиций и подчеркнул богатый опыт пензенских строителей.

«Вы реализуете достойные проекты. Многие представители строительных компаний из других регионов приезжают к нам, чтобы посмотреть, обменяться передовым опытом. Наша задача — выполнить национальный проект «Жилье», построить комфортное жилье для населения. За семь месяцев этого года по темпам ввода жилья область занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Это хороший результат, но в строительной отрасли остались и вопросы, которые нужно решать», — подчеркнул губернатор.

«Я уверен, что во взаимодействии с проектными организациями, при поддержке областной и муниципальной власти задачи, поставленные президентом страны Владимиром Путиным в рамках нацпроекта, будут успешно решены», — добавил он.

Также Иван Белозерцев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли и вручил свидетельства о занесении в Галерею почета руководителям предприятий и передовикам производства.

Напомним, в прошлом году Галерею почета и славы пензенских строителей обновляли 10 августа.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/176180/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...