В Пензе обновили Галерею почета и славы строителей региона

«Вы проводите большую работу, строя в Пензенской области жилые дома, школы, детские сады, больницы, поликлиники, развиваете комплексную застройку, создаете комфортную среду для наших граждан», — обратился к гостям мероприятия глава региона.

Он поблагодарил строителей за сохранение традиций и подчеркнул богатый опыт пензенских строителей.

«Вы реализуете достойные проекты. Многие представители строительных компаний из других регионов приезжают к нам, чтобы посмотреть, обменяться передовым опытом. Наша задача — выполнить национальный проект «Жилье», построить комфортное жилье для населения. За семь месяцев этого года по темпам ввода жилья область занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Это хороший результат, но в строительной отрасли остались и вопросы, которые нужно решать», — подчеркнул губернатор.

«Я уверен, что во взаимодействии с проектными организациями, при поддержке областной и муниципальной власти задачи, поставленные президентом страны Владимиром Путиным в рамках нацпроекта, будут успешно решены», — добавил он.



Также Иван Белозерцев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли и вручил свидетельства о занесении в Галерею почета руководителям предприятий и передовикам производства.

Напомним, в прошлом году Галерею почета и славы пензенских строителей обновляли 10 августа.