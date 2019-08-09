В «Арбековской заставе» теперь можно купить квартиры по эскроу
Пензенская область — победитель конкурса в рамках нацпроекта «Образование»
К. Кузахметов: Предлагаем сократить число проверок бизнеса на 15%
Из домохозяйки — в бизнесвумен. Пензячки рассказали, как декрет изменил их жизнь
Наши новости
К 2020 году хотят отменить роуминг между Россией и Белоруссией
Стало известно, в каком возрасте россиянки чаще рожают первого ребенка
Производители муки опровергли слухи о подорожании хлеба
Стали известны продукты, которые помогут сохранить зрение
Специалисты рассказали, какие профессии могут спровоцировать рак
В Росстате сообщили о подорожании черного хлеба
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
В российской армии появятся подразделения антихакеров
В соцсети «ВКонтакте» появилась новая функция
Роскачество усомнилось в пользе готовых сухих завтраков

В России утвердят единый стандарт школьной формы

9 августа в 12:38 150 просмотров
(ПНСТ) на школьную форму.

" data-title="В России утвердят единый стандарт школьной формы — Пенза-пресс, рунет за день">

В 2020 году в России планируется ввести предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Он пояснил, что в документе планируется указать требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и прокладки. Министр также отметил, что уточнение требований к школьной форме поможет избежать «эффекта скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать одежду безопаснее из-за полностью синтетической подкладки.

Кроме того, в стандарт включат качественные характеристики тканей, в том числе — параметры прочности, стойкости к истиранию, способности образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки.

В Росстандарте пояснили, что нормы для таких изделий должны быть строже, чем для обычной детской одежды: сегодня до 80% рынка одежды для учащихся заполнено некачественными и небезопасными вещами, по данным экспертов.

Первая редакция ПНСТ ожидается не позднее декабря 2019 года, утверждение запланировано на 2020-й.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...