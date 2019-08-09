В России утвердят единый стандарт школьной формы

В 2020 году в России планируется ввести предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Он пояснил, что в документе планируется указать требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и прокладки. Министр также отметил, что уточнение требований к школьной форме поможет избежать «эффекта скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать одежду безопаснее из-за полностью синтетической подкладки.

Кроме того, в стандарт включат качественные характеристики тканей, в том числе — параметры прочности, стойкости к истиранию, способности образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки.

В Росстандарте пояснили, что нормы для таких изделий должны быть строже, чем для обычной детской одежды: сегодня до 80% рынка одежды для учащихся заполнено некачественными и небезопасными вещами, по данным экспертов.

Первая редакция ПНСТ ожидается не позднее декабря 2019 года, утверждение запланировано на 2020-й.