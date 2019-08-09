Пензенцы превратили парковку в детскую зону отдыха

Дети, живущие на улице Ново-Казанской в Пензе, проводят время на площадке, предназначенной для будущей автостоянки. Об этом в группе соцсети «ВКонтакте» рассказала одна из местных жительниц.

По ее словам, на асфальтированной площадке, которая появилась в одном из пензенских дворов, вечером собирается много людей.

«Дети катаются на самокатах, велосипедах, роликах. Кто рисует, кто просто бегает. Вечером здесь вообще много детей. При этом дети и родители чувствуют себя спокойно, так как рядом нет проезжающих машин. Детям очень нравится это место для отдыха», — рассказала автор поста.



Однако, по ее словам, площадка предусмотрена под автостоянку, и скоро местные жители лишатся нового места для отдыха. Женщина также просит общественность обратить внимание на то, что парковка появится буквально в метре от детского сада.







Пензенцы в комментариях приняли участие в обсуждении этого вопроса.

«Автор, вы со своими детками живете не одни на районе, кроме вас, есть много автовладельцев, желающих ставить машины на предназначенной для этого площадке, а не на газоне, где попало. Наконец-то в Пензе взялись за устройство парковок!» — написал один из подписчиков.

«Я хоть и за стоянку, не живу в этом районе, и мне вообще фиолетово, но стоянка рядом с садиком — это жестко, и такая огромная. Зимой 80% машин буду заводиться с автозапуска. Есть люди более разумные, которые пользуются им правильно, а другие завели машину, и она тарахтит по часу. И вы представьте: утро, 80% машин работают, все на стоянке, и ветерок в сторону садика», — рассуждает другой пользователь соцсети.

«СП252.1325800.2016 п. 6.1.6, расстояние от территории садика до стоянки так же — не менее 25м», — отметил подписчик.

Информагентство готовит редакционный запрос в мэрию с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

Ранее пензенцы жаловались на то, что водители паркуют автомобили на газонах. Подобные случаи участились, несмотря на то, что за стоянку в неположенном месте грозит штраф от одной до трех тысяч рублей для физических лиц, для юридических — от пяти до десяти тысяч.