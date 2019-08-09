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Пензенским автомобилистам запретят левый поворот на поселок Монтажный

9 августа в 13:11 314 просмотров

На 646 километре трассы М-5 «Урал» в Пензенской области изменится схема дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, с 12 августа транспортным средствам, которые едут в Пензу, будет запрещен левый поворот на улицу Ушакова. Для безопасного разворота рекомендуется использовать транспортную развязку при въезде в Пензу на 645-м километре федеральной дороги.

Данная мера вводится, чтобы обезопасить участников дорожного движения на аварийно-опасном участке и ликвидировать место концентрации ДТП, пояснили в пресс-службе управления. Пензенцев просят отнестись с пониманием к изменениям схемы движения, соблюдать требования дорожных знаков и разметки.


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