Пензенские экологи поделились идеями благоустройства Ласточкиных гор

По словам Олега Ткачева, представители молодежного и взрослого направлений «Зеленой волны» 8 августа исследовали лесной массив, который с давних пор носит название Ласточкины горы.

«В 70-е годы это место было весьма популярным у жителей города, ведь именно здесь находилась живописная зона отдыха. Именно сюда приезжали отдохнуть, позагорать, подышать чистым воздухом, попробовать чистой родниковой воды представители самых разных возрастных категорий, оно было куда популярней нынешней Фонтанной площади или других центральных мест отдыха Пензы», — отметил президент эко-клуба.

Теперь же, добавил он, Ласточкины горы — заброшенный природный уголок, где местами встречаются замусоренные участки по обеим сторонам узкой тропинки, ведущей наверх, к конечной остановке общественного транспорта на ул. Мира.

Замруководителя областного отделения РГО по туризму Анатолий Голяков отметил, что каждый «Зеленый дозор» должен заканчиваться реальными действиями и заключениями, и посещение Ласточкиных гор не стало исключением.

«Так как у правительства нашей области есть желание возродить здесь зону отдыха, облагородить этот пруд для жителей микрорайона Западная Поляна, то тот посыл, который мы можем сделать, для администрации города пусть будет своеобразным толчком к реальным действиям в воплощении этого желания в конкретное дело. Сейчас здесь работает бригада специалистов, которые сделают анализ воды, что станет основой для решения вопроса о том, можно ли тут организовать зону отдыха», — рассказал он.

Он предложил создать туристические прогулочные зоны и экскурсии, в ходе которых можно было бы рассказывать о богатой истории этого места: когда-то именно здесь стояли белочешские полки, военные выращивали скотину и пасли коров.

«Для начала здесь же, в будущей зоне отдыха, можно соорудить информационные стенды, а на них давать уникальную информацию о прошлом этих мест. А уж если здесь возродить зону отдыха «Ласточкины горы», а также построить гостиницу в виде ласточкиного гнезда, которая изначально была в проекте городской администрации, то это вообще будет настоящей бомбой для города Пензы, естественно, в хорошем смысле этого слова! Ведь какой шикарный отсюда открывается вид на город! И желание городских властей на воплощение этого проекта в жизнь мы с готовностью поддержим!» — добавил он.

Напомним, в мае мэр Пензы Виктор Кувайцев заявил о готовности поддерживать активистов в благоустройстве Ласточкиных гор. Также информагентство сообщало о том, что общественники разрабатывают концепцию парка в зеленой зоне.

