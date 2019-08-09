К 2020 году хотят отменить роуминг между Россией и Белоруссией

В Федеральной антимонопольной службе сообщили о том, что рассчитывают на отмену роуминга с Белоруссией до начала 2020 года.

Планами с «Известиями» поделился замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

«Есть основания рассчитывать, что в ближайшее время, до конца 2019 — начала 2020 года, произойдет отмена роуминга между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства. Речь идет о том, чтобы в двух странах одновременно снизились операторские тарифы по взаиморасчетам и по межоператорским ставкам в роуминге», — отметил он.

По словам Анатолия Голомолзина, ФАС предлагает внести изменения и дополнения в соглашение о ЕАЭС в части, касающейся услуг, где будут сформулированы «базовые принципы справедливого роуминга». В соответствии с ними будут подготовлены поправки в законодательства России и Белоруссии, а также в совместные практики операторов связи, «чтобы при необходимости на операторов связи могли воздействовать и антимонопольные органы».

«Это также позволит снизить тарифы на услуги связи в роуминге в ЕАЭС. Я думаю, эта работа в течение следующего года может быть проведена», — добавил замруководеля ФАС.

Роуминг — процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети с использованием ресурсов другой сети [по материалам «Википедии"].