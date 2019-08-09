Белозерцев рассказал в видео о страшных последствиях наркозависимости

С 12 августа по 9 сентября в Пензенской области пройдет антинаркотическая акция «Сурский край без наркотиков» (0+). В своем Instagram глава региона Иван Белозерцев призвал пензенцев не быть равнодушными и принять в ней активное участие.

Видеоролик со страшными кадрами, на которых изображены люди, страдающие от наркомании, глава региона сопроводил напоминанием о серьезности заболевания.



«Это не шоу, где актеры изображают больных наркоманией, это сама жизнь. Без прикрас, с ужасающими последствиями, горем, болью и практически неизбежным трагическим концом», — написал губернатор.

Иван Белозерцев подчеркнул, что важно информировать людей о последствиях наркотической зависимости, потому что эта беда может коснуться каждого.



«Правда о наркомании очень страшна, но молчать о ней нельзя. Нужно говорить об этом в семьях, школах, колледжах и вузах. Беда может прийти в каждую семью, разрушить жизнь любого нормального человека», — подчеркнул Иван Белозерцев в видео.

Губернатор попросил пензенцев принять активное участие в антинаркотической акции, которая стартует в регионе 12 августа.