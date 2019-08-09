Сотрудники МЧС предупреждают пензенцев о сильном ветре и грозе

Пензенцев уведомляют об изменении погоды. Согласно прогнозу на сайте регионального ГУ МЧС, днем 9 августа местами возможны порывы ветра скоростью до 19 метров в секунду.

Сегодня в области ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Синоптики обещают юго-западный ветер со скоростью 10−15 метров в секунду, днем местами возможны порывы до 19.



10 августа по всей территории региона прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра чуть уменьшится, составив 8−13 метров в секунду. Пензенцев также предупреждают о том, что из-за грозы и сильного ветра возможны аварийные отключения электроэнергии на муниципальном уровне.

Ранее информагенство «Пенза-Пресс» сообщало о том, что, согласно прогнозу Гидрометцентра, в России ожидается аномально холодный август.