В нем приняли участие губернатор Иван Белозерцев, а также спортсмены и тренеры, ветераны спорта, руководители спортивных учреждений и объединений Пензенской области.

Глава региона отметил, что за десятилетия, что в стране отмечается День физкультурника, было сделано немало для развития спорта.



«Сегодня в Пензенской области условия для занятий спортом — одни из лучших в России. У нас — хорошая материально-техническая база, достойный тренерский состав: и опытные наставники, и амбициозная молодежь. Многие добиваются высоких результатов на соревнованиях российского, европейского и мирового уровня», — отметил Иван Белозерцев.

Глава региона подчеркнул, что Пензенская область входит в тройку лидеров в стране по внедрению комплекса ГТО.

«В Пензенской области систематически занимаются физкультурой и спортом около 45% жителей. Этот показатель — один из самых высоких в России, но мы планируем его улучшать, потому что спорт — это здоровье населения. До 2024 года в рамках национального проекта «Демография» мы планируем довести эту цифру до 55 процентов», — рассказал он.



По словам Ивана Белозерцева, в Пензенской области появятся новые спортивные площадки для населения.

«В этом году будут отремонтированы спорткомплексы в Каменке и Никольске, запланировано начало строительства большого физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Арбеково», — пояснил губернатор.

«Работа предстоит большая. Главное — помнить, что у нас есть все для того, чтобы растить на пензенской земле чемпионов и верить в собственные силы», — резюмировал Иван Белозерцев.

Ранее губернатор провел встречу с пензенскими спортсменами в училище олимпийского резерва.