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В Пензе бригады паллиативной помощи оснастили оборудованием на 2,6 млн руб

9 августа в 15:01 222 просмотра
«Демография» в городские поликлиники Пензы поступило новое оборудование. На него было выделено почти 2,6 миллиона рублей из федерального бюджета.

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В рамках нацпроекта «Демография» в городские поликлиники Пензы поступило новое оборудование. На него было выделено почти 2,6 миллиона рублей из федерального бюджета.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, инсуффляторы-аспираторы, портативные аппараты для искусственной вентиляции легких и оксигенации поступили бригадам паллиативной помощи поликлиник № 6 и № 8 городской взрослой сети.

«Нуждающихся в оказании медицинской помощи на дому — довольно много. Это люди, перенесшие инсульт, имеющие заболевания и последствия травм центральной нервной системы. Отдельную, большую группу составляют пациенты с онкологической патологией», — рассказала заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.

Применение новых аппаратов позволит комплексно обеспечить респираторную поддержку тяжелых пациентов и облегчить их страдания, отметили в министерстве.

Портативные аппараты ИВЛ и оксигенотерапии необходимы для поддержки пациентов с расстройствами внешнего дыхания и дыхательной недостаточностью. Кроме того, у таких больных часто возникают нарушения дренажной функции легких, затруднения с откашливанием, уменьшение дыхательной поверхности легких за счет патологических процессов.

Ранее информагентство сообщало о новом оборудовании стоимостью более 2 млн рублей, поставленном в отделение анестезиологии и реанимации детской больницы им. Филатова

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/176246/

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